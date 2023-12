VIDEO: Studenič treťou hviezdou. Poslal puk zo vzduchu do bránky

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Marián Studenič sa ihneď po návrate do AHL zaradil k hviezdam Coachella Valley. Potvrdil to v zápase proti Abbotsfordu.

Aj zásluhou jeho gólu vyhrali Firebirds 4:2. Rodák zo Záhoria skóroval v čase 30:33, keď zvyšoval na 2:1. Padajúci puk trafil zo vzduchu.

VIDEO: Gól Mariána Studeniča proti Abbotsfordu