Halák vychytal bod s 31 zákrokmi. Proti nemu stál mladý debutant

NEW YORK. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol v akcii v zápase proti Buffalu. Na súperovom ľade pomohol New Yorku Rangers vybojovať bod.

"Nie je to prvýkrát, čo sme mali zlý začiatok. Už je to typické," povedal tréner Gerard Gallant, s ktorým súhlasil aj kapitán Jacob Trouba:

"Do správneho tempa sa často dostávame až neskôr, ale takto to nebude fungovať. Nie je to udržateľná cesta k víťazstvám."

Pri debute prvou hviezdou zápasu

Prvý zápas v NHL odchytal Devon Levi v bránke Sabres. V zápase mal 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.

"Bolo to všetko, čo som si mohol priať. Splnil sa mi sen. Zápas ubehol rýchlo, bola to zábava. Keď sa bavíte, čas ubehne rýchlo. Bolo to úžasné," vravel.

Levi sa stal vo veku 21 rokov a 94 dní tretím najmladším brankárom v histórii Sabres a celkovo iba ôsmy, ktorý zvíťazil vo svojom debute. Mladší boli iba Tom Barrasso (18 rokov, 188 dní) a Daren Puppa (20 rokov, 223 dní).