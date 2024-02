Studenič skóroval a posunul sa v historických tabuľkách. Sýkorova aktivita nestačila

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Marián Studenič strelil v noci z nedele na pondelok svoj 11. gól v prebiehajúcej sezóne AHL.

Pri výhre 6:1 nad Hendersonom skóroval ako úplne posledný. Presadil sa v 59. minúte. V zápase mal jeden strelecký pokus a pridal plusku.

V historických štatistikách Slovákov v nižšej zámorskej súťaži vyrovnal zápis Tomáša Kopeckého so 64 gólmi na 15. mieste. Do konca sezóny by sa mohol posunúť, do najlepšej desiatky mu chýba osem zásahov.

Jeho súperom bol Jakub Demek. Pripísal si mínusku a strelecký pokus.