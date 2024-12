VIDEO: Jedenásť gólov aj bitka. Repríza finále bola reklama na hokej

Skóre otvoril v oslabení ich útočník Boqvist, ktorému odpovedal Hyman, no po prvej tretine Cats viedli zásluhou Tkachuka. "Olejári" potom otočili na 4:2 a po druhom dejstve vyhrávali 4:3. Duel na stranu "panterov" prelomil v 54. minúte Verhaeghe.

NEW YORK. Hokejisti Edmontonu a Floridy odohrali v Alberte reprízu posledného finále bojov o Stanley Cup. Atraktívny zápas sa skončil atraktívnym výsledkom.

Jeho výkon ocenil aj tréner Washingtonu Spencer Carbery: "Je to brankár svetovej extratriedy, ale mohli sme nájsť spôsob ako sa presadiť. Dnes potrebovali viac v presilovkách."

"Bol to pre nás skvelý test, Washington má silný tím. Všetko do seba muselo zapadnúť, aby sme mohli vyhrať. Výborne sme ubránili ich presilovky a dali sme dôležité góly," povedal brankár Oettinger.

Washington si napriek prehre udržal prvú priečku Východnej konferencie o bod pred New Jersey.

Sherwood bol hviezdou večera vo Vancouveri, kde si domáci poradili s Coloradom. V prvej tretine otvoril skóre, v druhej pridal gól v oslabení a v závere spečatil triumf 3:1 zásahom do prázdnej bránky.

Brankár Thatcher Demko pomohol k víťazstvu 30 úspešnými zákrokmi, o shutout prišiel 46 sekúnd pre koncom. O jediný gól hostí sa vtedy postaral Valerij Ničuškin.

"Bolo to niečo špeciálne. Vážim si podporu fanúšikov. Ich vášeň je niečo, čím je Vancouver známy a bolo to celkom 'cool', určite si to budem pamätať," povedal Sherwood po svojom premiérovom hetriku v NHL.

V prebiehajúcej sezóne má na konte 11 gólov, čím prekonal osobné maximum. Doteraz dal najviac 10, v minulom ročníku ešte v drese Nashvillu.