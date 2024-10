VIDEO: Nemcov mladý kolega neprestáva udivovať. Strelil tretí gól v piatom zápase

NEW YORK. Fanúšikovia New Jersey Devils očakávajú, že ich miláčikovia odčinia vlaňajšiu sezónu plnú sklamaní omnoho lepšími výkonmi v ročníku 2024/25. A zatiaľ to vyzerá, že túto výzvu "diabli" vzali smrteľne vážne.

Po piatich dueloch majú osem bodov v tabuľke. Štvrtú výhru v sezóne vybojovali v pondelok večer na domácom ľade proti Utahu.

Pri výhre 3:0 zohral dôležitú úlohu mladý obranca, ktorý vstúpil do NHL v raketovom tempe. Seamus Casey strelil gól a pridal asistenciu. Kolega Šimona Nemca z obrany má po piatich dueloch už štyri body.