VIDEO: Kapitán odštartoval históriu. Utah vyhral svoj prvý zápas v dejinách

NEW YORK. So spoluhráčmi sa vydali do ostrého protiútoku. Vymysleli to kombinačne a keď si Dylan Guenther nakorčuľoval na vrchol kruhu na vhadzovanie a dostal prihrávku, vypálil jedovku z prvej.

Kapitán Utahu strelil prvý gól v histórii tohto klubu ako prvý kapitán, ktorému sa podarilo čosi také, od Kellyho Buchbergera, strelca prvého gólu Atlanty Thrashers v roku 1999.

Aréna burácala, fanúšikovia mávali šatkami. A dôvod na úsmev mali i naďalej. Nováčik ligy totiž zdolal v historicky prvom zápase Chicago 5:2 bez toho, aby čo i len raz prehrával.