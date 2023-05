Cousins o tom povie aj svojím deťom. Tkachuk o Caroline nechcel ani počuť

NEW YORKS. Hokejisti Floridy využili druhú príležitosť na spečatenie postupu z 2. kola play off zámorskej NHL.

Hostia mali výborný vstup do zápasu a po úvodnej tretine viedli 2:0.

V závere prostrednej časti hry sa obranca Maple Leafs radoval aj druhýkrát, no rozhodcovia po porade s videom rozhodli, že puk prešiel za bránkovú čiaru až po prerušení hry.

Toronto dokázalo znížiť na rozdiel gólu v 28. minúte, keď si strelu Morgana Riellyho nešťastne zrazil do vlastnej bránky Cousins.

Florida sa predstaví v konferenčnom finále prvýkrát od roku 1996. Jej súperom bude Carolina, ktorá zdolala New Jersey rovnako v päťzápasovej sérii.

Veľký gól, veľký moment pre náš tím. Je to naozaj výnimočné," uviedol autor víťazného gólu pre oficiálnu stránku nhl.com.

"Je to jeden z tých momentov, o ktorých budete rozprávať svojim deťom. Moja dcéra má len 11 mesiacov, takže je to niečo, čo jej musím povedať, keď vyrastie.

Napriek tomu sa "javorové listy" dočkali v 56. minúte, keď strelou na prvú žrď poslal zápas do predĺženia švédsky útočník William Nylander.

Chceme si užiť tento večer, dať si pár dní pauzu a potom sa na nich sústredíme. Je to veľká úloha, ale zaslúžime si, aby sme si tento večer užili. Bola to poriadna drina, aj keď to bolo len päť zápasov."

Toronto prehrou predĺžilo čakanie na konferenčné finále, v ktorom naposledy hrali v ročníku 2001/02.

Na výhru čakajú vyše 50 rokov

Ešte dlhšie nezískal tím "Original Six" Stanleyho pohár, na ktorý čaká od roku 1968. "Je to naozaj ťažké.

Len pozerám okolo seba, do kabíny. Každý bojoval jeden za druhého. Počas celých siedmich rokov sme boli veľmi súdržní.