Chytá tak úžasne, že mu gratuluje americký tréner. Chcem byť najlepší a aj budem, vyhlásil Gadžiev

Keď väčšina ľudí prežívala sviatky pokoja, on sa musel popasovať so zhonom. Z Bratislavy sa sťahoval do Ameriky, aby, podľa jeho slov, mohol naplniť svoje sny. ŠICHABUTDIN GADŽIEV si musí zvykať na kopec vecí. Na menšie mesto, nové kombinácie jedla, čiary za bránkou či novú prezývku, keďže zo “Šacha” sa stal “Šicha”. Slovenský brankár s ruskými koreňmi však vletel do juniorskej USHL v drese Muskegonu Lumberjacks ako víchor. Po prestupe z Modrých krídel sa v prvých 12 zápasoch 7-krát stal hviezdou, dvakrát vychytal nulu, dvakrát po sebe bol brankárom týždňa a chuť prehry neokúsil už takmer mesiac.

Jeho pracovná morálka je úctyhodná, lebo má veľkú motiváciu. “Ani si neviete predstaviť, ako som nastavený na to, že toto je moja budúcnosť, moja šanca, kde sa môžem naozaj ukázať,” povedal v rozhovore pre Sportnet.

Pred Vianocami vyšla správa, že odchádzate zo Slovenska do USA. Kedy ste absolvovali túto cestu? Cestoval som pred Novým rokom. Mal som také hektické dni, kým väčšina ľudí oslavovala Silvestra. Keďže pôvodom ste z Ruska, musím sa opýtať, či ste stihli Vianoce, alebo ich doma oslavujete až v januári. (smiech) Ja som ich veľmi nestihol, no. Keď som zistil, kedy idem do USHL, tak som si hneď pomyslel, že dokopy nič neoslávim.

Namiesto Vianoc ste riešili hokej a prvý zápas ste odchytali 5. januára. Inkasovali ste osem gólov. Čo sa vám po takejto premiére preháňalo hlavou? Aj v tom prvom zápase som našiel pozitíva. Áno, naoko vyzerá osem inkasovaných gólov zle, ale myslím si, že som celkom podržal tím. Po prvej tretine bol stav 0:2, po druhej 2:4, stále sa dalo so zápasom niečo spraviť. Bol to pre mňa trochu šok, keďže sa v zámorí hrá úplne iným štýlom. Asi osemkrát som musel zasahovať, keď sa na mňa rútil súper v samostatnom nájazde. Nebolo to tak, že by som nič nechytil. Po zápase som si pripomenul, že každý smútok i každá radosť trvá do polnoci a potom je nový deň a ďalší výkon. Neprišiel som sem byť smutný, ale ukázať sa. V nasledujúcich piatich štartoch ste sa zakaždým stali hviezdou zápasu. Ako sa vám podaril takýto rýchly obrat? Od začiatku sa tu cítim celkom dobre. Čo sa týka chytania, ide to bez problémov, len sa musím sústrediť na drobné detaily oproti európskemu hokeju. Napríklad zóna za bránkou, kde môžem hrať, menšie ihrisko, strašne ofenzívny hokej zo strany na stranu, pri ktorom musí byť brankár nonstop v strehu... Ešte to spoznávam.

V rozhovore sa dočítate: Čo ho motivuje tak tvrdo pracovať?

Ako si zvyká na novú rodinu, mesto či spoluhráčov?

Ako sa pasuje s tým, že v kabíne používa slovenčinu, ruštinu aj angličtinu?

Prečo ho Slovan nechcel pustiť do zámoria?

Z akého dôvodu si myslí, že si udrží post tímovej jednotky?

Kam by chcel smerovať svoje ďalšie kroky?

Ako vníma blížiaci sa duel proti Adamovi Gajanovi?