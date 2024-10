Honzek urobil všetko, aby sa prebojoval do NHL. Čaká ho ťažkých 48 hodín

"Myslím, že celkovo by som povedal, že moja príprava bola myslím dobrá. Stál neviem, či zostanem alebo sa dostanem do tímu, ale môžem si odtiaľto zobrať veľa skúseností a potom ich v podstate priniesť tam, kde budem hrať," zhodnotil Honzek svoju prípravu.

Vedenie tímu má teraz 48 hodín na to, aby nad Honzekom urobili rozhodnutie. "Bude to možno stresujúce, ale je dobré, že sú to dva dni voľna.

Takže viem, že sa nemusím obávať tréningu alebo niečoho iného. Takže áno, bude to dobré, ale som pripravený na všetko," vysvetlil.