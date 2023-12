Vyzvali Šťastných na súboj. Hughesovci sa po prvýkrát stretnú v jednom zápase NHL

Slovákom sa to podarilo len raz. Ešte v časoch, keď v Československu panoval socializmus, emigrovali do Kanady bratia Šťastní a vytvorili bratské trio, ktoré dodnes mnohí označujú za najlepšie v dejinách NHL.

“Samozrejme, sníval som o tom, že jedného dňa budem hrať s bratmi v NHL. Keď sme sa hrávali v pivnici, bola to zábava, ale veľmi sme neverili, že sa to naozaj stane. Už len tá predstava je divoká. Traja súrodenci v jednom zápase. Čosi také sa asi nikdy nedialo veľmi často,“ povedal pred zápasom Jack.

New Jersey Devils pricestujú na západné pobrežie Kanady do Vancouveru. V drese “diablov” hrávajú forvard Jack a obranca Luke. Najstarší z bratov Quinn je kapitánom Canucks.

“Samozrejme, splní sa nám sen. Pravdepodobne sme sa o tom bavili ako chlapci, keď sme sa kedysi ako deti hrávali s mini hokejkami. Teraz však budeme proti sebe bojovať o dva body. Budeme v prvom rade myslieť na naše výkony,” zvážnel Quinn.

Nepôjde len o ich prvý stret v profilige. Bratia spolu nenastúpili ešte v žiadnom organizovanom stretnutí.

“Ako dieťa som popravde ani nečakal, že sa nám to niekedy splní. Je to super. Dokazuje to odhodlanie našich rodičov, ako tvrdo pracovali, rovnako ako my traja. Bude to zábava,” teší sa najmladší z tria Luke.