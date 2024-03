Primátor Kladna ostro kritizoval Jágra: Považovali ho za spasiteľa, ale je to jeho zlyhanie

Volf: Sledujeme otrasné výsledky

"Veľká časť fanúšikov považovala Jaromíra za spasiteľa hokeja v Kladne. Namiesto rozkvetu športu, ktorý bol v našom meste vždy dominantný, sledujeme otrasné výsledky a s nedôverou čakáme, ako dopadne baráž o udržanie sa v extralige.

Nehovoriac už o desiatkach hráčov, ktorých Jágr rozpredáva do iných klubov. Inkasoval za nich milióny českých korún, ale spätne sa to do kvality tímu nepremietlo,“ povedal Volf.