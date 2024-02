Diváci chcú odpovede, nie vtipy. Fandíme tak, ako ty vedieš klub, odkázali Jágrovi

Hoci je už polovica februára, Kladno stále nevie, aké je to vyhrať extraligový zápas v roku 2024. Celkovo ťahá sériu už šestnástich prehier, pričom v posledných dvanástich dueloch ani len nebodovalo.

Pred začiatkom sezóny sa do materského klubu vrátil Michael Frolík. Hráč, ktorý si v NHL zahral za šesť klubov, získal Stanley Cup so Chicagom a má dve bronzové medaily z MS, však výrazne zaostáva za očakávaniami.

"Som šťastný, že tu som, ale mrzí ma, že to ide takouto cestou. Pevne verím, že to zlomíme. Musíme bojovať," hovorí slovenský obrana Martin Nemčík, ktorý mužstvo posilnil minulý mesiac.

Na zápas ich prišlo 1407, čo je negatívny divácky rekord českej extraligy v rámci tejto sezóny. Čo je však ešte horšie, fanúšikovia ani príliš nejavili záujem o to, čo sa dialo na ľadovej ploche.

Pri výhre 4:0 strelil víťazný gól Patrik Zdráhal. V extralige skóroval po takmer roku a tiež ho prekvapila divácka (ne)atmosféra na štadióne.

"Vnímali sme to. Diváci tu vždy fandia, aréna je hlučná, ale chápem ich situáciu. Príliš sa im nedarí. Fanúšikovia boli ticho, z tohto pohľadu to nebolo dobré. Pripadlo mi to ako na juniorskom zápase," hovoril pre isport.cz.