Hovoril, že covid je divadlo. Medzi zvučnými posilami extraligy je kontroverzný brankár

Trvalo to tri roky, ale tvrdá snaha sa vždy vypláca. Na Spiš mieri kanadský útočník Zack Andrusiak, ktorý o odchode do Európy rozmýšľal už dlhšie.

Ryan MacKinnon (Spišská Nová Ves)

Ambície “rysov” sú vysoké. Tomu nasvedčujú mená ich posíl.

Priezvisko MacKinnon je v hokejovom svete dobre známe. Ryan prichádzajúci do Spišskej Novej Vsi sa síce so superhviezdnym Nathanom nemôže porovnávať, no napriek tomu by mohol byť v Tipos extralige rozdielovým hráčom.

Ide o 29-ročného zadáka, o ktorého museli Spišiaci taktiež bojovať. Ich snaha trvala viac než mesiac.

“Je to komplexný obranca, ktorý je výborný v defenzíve, ale takisto dokáže podporiť útok a riadiť presilovú hru.

Celú uplynulú sezónu odohral v AHL za Bellevile Senators. Od trénera tohto tímu sme dostali výborné referencie na jeho charakter a pracovnú morálku. Ide o hráča, ktorého chceme využiť vo všetkých herných činnostiach a rátame s ním na presilovky aj oslabenia,” opísal posilu manažér Rapáč.