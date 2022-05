Zlomili rekord NHL. Calgary a Edmonton strieľali góly ako na bežiacom páse

NEW YORK. Hokejisti Caroliny Hurricanes si udržali stopercentnú bilanciu na domácom ľade v prebiehajúcom play off. V piatom zápase série vyhrali nad New Yorkom Rangers 3:1 a v sérii vedú 3:2 na zápasy.

Stav stretnutia otvoril v 13. minúte Trocheck. Do konca tretiny mu zvládol odpovedať Zibanejad, ktorý strelil jediný gól "jazdcov" v dueli.

Víťazný gól strelil v 30. minúte Teuvo Teräväinen. Do konca zápasu ho ešte doplnil Andrej Svečnikov, ktorému asistoval Čech Nečas.

"Toto bol zápas, na ktorý sme čakali. Doteraz sme hrali dobre, ale dnes to bolo výborné vo všetkých oblastiach," chválil svojich zverencov tréner Rod Brind´Amour.