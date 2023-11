Máš na AHL, hovoria Repčíkovi. Prečo si namiesto Košíc vybral kanadskú juniorku?

Patrí k stáliciam v slovenskej reprezentácii do 20 rokov a ak sa nestane nič nepredvídané, mal by sa predstaviť aj na blížiacich sa juniorských majstrovstvách sveta.

V sezóne 2023/24 ste zatiaľ bodovo výborne rozbehnutý. Čomu to pripisujete?

Mal som vynikajúcu letnú prípravu v Košiciach. Trénoval som so skvelou partiou a výbornými trénermi. V klube som obklopený šikovnými hráčmi, popracoval som na mentálnej príprave s mentálnym koučom. Dôvodov je viac.

My na Slovensku vidíme často iba čísla, ktoré máte omnoho vyššie ako kedysi. Vnímate však na sebe, že ste sa posunuli aj hokejovo?

Nepovedal by som, že som sa extrémne zlepšil, ako by sa dalo vydedukovať zo štatistík. Veľmi ťažím z toho, akú chémiu sme si našli so spoluhráčmi. Aj pominulé roky som hral dobre, len niekedy nám chýbalo šťastie v zakončení.

Spomenuli ste letnú prípravu. V čom konkrétnom ste sa chceli zlepšiť najviac?

S generálnym manažérom sme sa rozprávali o mojom rozbehu, o prvých troch krokoch. Na to sme sa zamerali a cítim na ľade, že sa mi podarilo posunúť sa v tom.