Čerešňák už mal byť v Kazani, klub KHL si to rozmyslel. Nechcem do toho rýpať, tvrdí

"Počas decembrovej reprezentačnej pauzy sa mala dohoda dotiahnuť do konca. Už bolo všetko nachystané na prestup," opísal Čerešňák, ktorého rozhodnutie ruského klubu napokon nepotešilo.

Ako informuje web hokej.cz , Čerešňákov prestup bol už dohodnutý, no vedenie Kazane v poslednom okamihu z dohody vycúvali.

"Som sklamaný, ale nemohol som to ovplyvniť," pokračoval v rozhovore pre hokej.cz.

S Plzňou má kontrakt do konca aktuálnej sezóny, o inej ponuke na zmenu klubu nevie. "Nechcem do toho rýpať, jednoducho to nevyšlo. Som v Plzni a uvidíme, čo bude ďalej," poznamenal trenčiansky rodák, ktorý reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 2014 a 2017, zahral si aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.



Čerešňák je aktuálne najproduktívnejší obranca najvyššej českej hokejovej súťaže a najlepším nahrávačom celej ligy.