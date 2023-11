Zranenie v najhoršom čase? Blížil sa jeho návrat do NHL, Regenda si však zrejme dlhšie nezahrá

„Pre Regendu to nevyzeralo dobre. Keď sa zvíjal od bolesti v ľavom dolnom rohu texaského pásma, mohli ste vidieť, že sa chytal za koleno. Opakované zábery ukázali zakopnutie a pošmyknutie, keď bodyčekoval hráča Stars, takže sa možno zachytil o hranu a zvrtol si nohu,“ poznamenal Broadbent.

Podľa odborníka na Gulls, môže Regenda vypadnúť z hry na istý čas. „Povedal by som, že je mimo hry minimálne na mesiac,“ vyhlásil.

Broadbent aj pomenoval problém, ktorý bude v najbližších týždňoch trápiť vedenie Regendovho tímu.

„Nie je ideálne pre Gulls stratiť jedného zo svojich najlepších strelcov a najlepších útočníkov, ale nedá sa s tým nič robiť. Zaujímalo by ma, či to znamená rýchle povolanie Jaxsena Wiebeho, alebo to otvára miesto pre Sashu Pastujova, aby nastúpil na vlnu, na ktorej sa tím v poslednej dobe vezie,“ ukončil Broadbent.