Na čo čaká Anaheim? Regendu nepovolávajú, môže sa stať historickým lídrom

Po sezóne 2023/24 sa takým môže stať Pavol Regenda. Momentálne má nábeh na 34 presných zásahov, a to napriek tomu, že pre zranenie nedávno vynechal 13 zápasov.

Hráči, ktorým sa takto nadmieru darí, zvyknú byť povolávaní do NHL. Byť historickým lídrom organizácie vo farmárskej súťaži je totiž fajn, ale azda nikto to nepovažuje za cieľ.

Až do zranenia nezažil viac ako dva duely bez gólu po sebe. Keby ste si v tom čase vypýtali od vedenia Ducks zoznam možných adeptov na povolanie, bezpochyby by bol poriadne vysoko.

Lenže 29. novembra sa možno v najhoršej možnej chvíli zranil. Nielenže hral v úchvatnej forme a klopal na dvere do prvého tímu, ale ani Anaheimu sa nedarilo a ťahal sedemzápasovú šnúru prehier.

Do akcie sa zapojil o mesiac a pol, 10. januára proti Coachella Valley. Trochu mu to trvalo, ale dostal sa do tempa.

Po piatich dueloch bez bodu či gólu opäť začal excelovať. Na konci januára sa strelecky presadil v štyroch zápasoch po sebe, čo je jeho nové kariérne maximum. Medzi 23. a 30. januárom strelil päť gólov a navzdory dlhej pauze je stále najlepším strelcom “čajok”.

V celej AHL strelilo viac gólov ako on zatiaľ 24 hráčov, avšak všetci s výnimkou Fagema z Ontaria už odohrali viac ako 30 zápasov. Regenda zatiaľ štartoval v 26.

Jeho výkony nútia premýšľať

Pozoruhodné výkony Regendu v Amerike nie sú ničím novým. Za morom pôsobí druhý rok. A už vlani sa prezentoval výborne.