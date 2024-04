Nitra valcuje aj naďalej. Hrá sa mi ťažko, súper premieňa každú šancu, smútil Škorvánek

„Asi tá prehra bola na niečo dobrá a dnes sme to uchopili za správny koniec. Výsledok sa dostavil. Dnes sme podali zodpovedný výkon. Bol vidieť markantný rozdiel oproti včerajšku a takisto aj vo výsledku.

NITRA. Bol to dôležitý štvrtý zápas. Hokejisti Nitry mohli odskočiť v sérii play-off Tipos extraligy na 3:1 alebo Michalovce mohli vyrovnať stav na 2:2.

Dali sme do toho všetko. Robili sme veci, ktoré sme si povedali. Chalani sami vidia, že ak dodržíme, čo máme, tak je radosť hrať. Aj im sa lepšie hrá,“ komentoval asistent trénera Dušan Milo.

„Prehra nám neublížila. Skôr nám ukázala, kde máme deficit. Ponaučili sme sa z toho. Ukázali sme, že tieto chyby vieme napraviť,“ pridal sa útočník Miloš Bubela.

Nitra vyhrala 5:1 a vo štvrtok v Michalovciach má k dispozícií prvý mečbal.

„Sme blízko i ďaleko. Potrebujeme ešte jeden krok a dúfam, že to na ľade súpera doklepneme,“ pokračoval tréner.

Žiadne výhovorky

Michalovciam aj naďalej chýbali štyria kľúčoví hráči – Sena Acolatse, Adam Drgoň, Mitchell Heard a Mathew Santos.

„Je to iba výhovorka. Bolo by najjednoduchšie to povedať takto a utiecť pred zodpovednosťou. Máme skvelý tím, ktorý tvrdo pracuje. Sústredíme sa na hráčov, ktorí hrajú a nie na tých, ktorí hrať nemôžu,“ uviedol michalovský tréner Tomek Valtonen.