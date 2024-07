Má prezývku ako Chára. Už ma tak nevolajte, prosí z úcty po prestupe do Bostonu

BOSTON. Manažment Bostonu Bruins bol 1. júla aktívny. Bol to deň, keď sa otvoril trh s voľnými hráčmi v NHL.

"Prosím, už nikdy ma tak nevolajte," žiadal. "Mám dojem, že nie som ani z polovice taký dobrý ako on. Big Z je neuveriteľný. Je to jeden z najlepších obrancov všetkých čias."

Slovenský zadák bol navyše dlhé roky kapitánom Bruins. Spomína sa naňho ako na poctivého lídra, ktorý do klubu vniesol profesionalitu a kultúru, ktorá patrila k dôležitým faktorom pri Zadorovovom rozhodovaní medzi záujemcami.

Dopredu i dozadu

Dozaista však zohrala rolu aj dĺžka kontraktu, ktorú mu v novom klube ponúkli. Už pred mesiacom sa vyjadril, že mu ide hlavne o to, aby mal istotu do budúcnosti.

“Cítim, že môžem hrať do 35 či 36 rokov na najvyššom leveli. Myslím si, že moje telo je toho schopné. Nejde o to, že by som bol odolný voči zraneniam. Ale verím, že sa môžem dostať na ďalšiu úroveň ako líder,” povedal vtedy.

Aj v tomto je jeho vzorom práve Chára.

“Stále je veľa vecí, ktoré sa od neho môžem priučiť. Bol to jeden z mojich idolov kvôli výške, fyzickej hre aj všetkému ostatnému. Je to veľký líder,” hovoril o ňom v superlatívoch.