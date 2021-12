Crosby obdivuje McDavida: Je ťažké napodobniť, čo predvádza na ľade

"Ja si myslím, že on to zvládol. A to je na ňom podľa mňa najpôsobivejšie."

"Uznávam ho, je neskutočne ťažké napodobniť to, čo on predvádza na ľade," pokračuje Crosby.

"Napríklad ten gól proti New Yorku Rangers. On si ho dovolil v závere zápasu, bol to vyrovnávajúci zásah. Nechcete to zažiť ako jeho protihráč, ale aj tak mu po tom vyjadríte obdiv."