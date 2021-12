New Jersey podpísalo megakontrakt s Hughesom. Mladá hviezda zarobí desiatky miliónov

NEW JERSEY. O budúcnosť najväčšej hviezdy je postarané. Klub New Jersey Devils oficiálne oznámil podpis kontraktu s Jackom Hughesom.

Najviac si podľa štruktúry zmluvy zarobí v prvom roku, až deväť miliónov.

"Som z novej zmluvy nadšený," cituje amerického útočníka oficiálny web Devils.

"Milujem žiť a hrať v New Jersey. Nechcel by som odísť, keďže tu budujeme niečo špeciálne. Verím v koncept tohto klubu a v to, že budeme dlho úspešní."

"Dnešok je pre New Jersey Devils veľkým dňom," pridal sa k nemu generálny manažér Tom Fitzgerald.