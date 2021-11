Černák ukázal veľkú odvahu. Tiež sa v závere takmer pobil

Obranca domácich sa vo vlastnom oslabení hneď trikrát hodil do strely súpera. V istom momente sa otrasený len podopieral svojej hokejky, nebol schopný korčuľovať, ale napokon aj vďaka nemu Slovan neinkasoval.

Možno aj mladým 20-ročným obrancom sa v zápase NHL inšpiroval Erik Černák. A to mal proti sebe jedného z najlepších hráčov v histórii súťaže.

Košický rodák sa v závere prvej tretiny dvakrát obetavo hodil do strely hviezdneho Alexandra Ovečkina. Ruský útočník pálil z prvej zo svojej typickej pozície, ale ani raz jeho strela neprešla k domácej bránke.

Úsilie defenzívneho lídra a obhajcu Stanleyho pohára ocenil aj tréner Jon Cooper.

"Chce to naozaj odvahu, pretože každý vie, že Ovečkin neprihráva, ale páli z prvej. Nedostali sme v tom oslabení druhý gól a to nás nakoplo k obratu."

"Predviedol neskutočnú odvahu. Ten chlap dal svoje telo do strely, obetoval sa pre to, aby sme nedostali gól. Je to pôsobivé, má veľkú guráž. Takéto zákroky dodajú energiu celému tímu," chválil Černáka aj útočník Brayden Point.

Černák bol v zápase mimoriadne aktívny a nebál sa dohrávať súboje. Nazbieral šesť bodyčekov, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov na ľadovej ploche.