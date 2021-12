Kúzelník Yzerman, partia supernováčikov. Detroit (opäť) udivuje NHL

Čo stojí za doterajším úspechom Detroitu Red Wings?

Génius Yzerman

Jeho rukopis rezonuje v Tampe Bay až dodnes. Steve Yzerman ako generálny manažér nikdy nevyhral Stanley Cup. Ním budované mužstvo však áno.

To on do Lightning draftoval Nikitu Kučerova, Ondřeja Paláta, Andreja Vasilevského či Braydena Pointa. On získal Erika Černáka výmenou za Bena Bishopa, či Michaila Sergačova pri výmene za Jonathana Drouina.