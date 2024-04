Lopušanová zažíva vydarený vrchol sezóny. Pri ďalšej jasnej výhre sa blysla tromi bodmi

TAMPA. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová strelila gól a na ďalšie dva prihrala pri jasnej výhre jej BK Selects nad Worcester Whitehawks NAHA 5:0.

Šestnásťročná Lopušanová hrá so svojím tímom Národný šampionát USA v kategórii dievčat do 19 rokov, ktorý hostí Tampa od 2. do 7. apríla.

Talentovaná Slovenka najskôr prihrávala na gól na 2:0 a potom zvyšovala na 4:0. Asistovala aj na posledný zásah duelu. Tri body zaznamenala aj jej spoluhráčka Anabella Fanaleová.