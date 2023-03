Dobrodružstvá Kanaďana v Trenčíne: Mami, príď na Slovensko, potrebujem nakúpiť

Rodák z Quebecu za Trenčín odohral 39 zápasov v základnej časti a päť v predkole play off, kde po dramatickej série podľahli Michalovciam 2:3 na zápasy.

„Som veľmi smutný, že sme prehrali a nechce sa mi Trenčín opustiť,“ rekapituloval.

Trenčín ho nikdy nesklamal

Bola to pre neho veľká zmena. Na Slovensku odohral prvú sezónu medzi mužmi, dovtedy pôsobil v juniorskej lige.

„V porovnaní s juniorkou je to lepšie. Chalani sú starší, väčší,“ opisoval mladík rozdiely a dodal, že sa tu viac dbá na detaily ako napríklad bránenie hokejkou. „Je to skvelý level, páčilo sa mi to a pomohlo mi to zlepšiť sa a pracovať na mojej ceste do NHL.“

Rodák z Victoriavilleu počas základnej časti strelil päť gólov a pridal 19 asistencií. V kvalifikácii play off mal bilanciu 1+1.

Počas sezóny dostal možnosť zahrať si aj na Winter Classic, kde jeho Trenčín nastúpil proti Zvolenu.