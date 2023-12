VIDEO: Debut vo veľkom štýle. Čajkovič gólom zavelil k obratu

Skórovať mohol už v prvej tretine.

"Cítil som, že by sa mi to mohlo dnes podariť, mal som dobré zápasy v ECHL a formu som si priniesol aj sem. Od prvého striedania som sa sústredil na to, aby som pomohol tímu a v druhej tretine sa mi to podarilo," uviedol.

Po strelenom góle mal slovenský útočník veľkú radosť.

"Skočil som na ľad a doplnil útočnú akciu. Dostal sa ku mne puk, tak som ho čo najrýchlejšie poslal na bránku. Som veľmi šťastný, že to tam padlo, že mali z gólu radosť aj spoluhráči a fanúšikovia na tribúnach. Sú to pekné emócie."