NHL predstavila mená kapitánov v Zápase hviezd, ide o mladé hviezdy

TORONTO. Kapitánmi v blížiacom sa Zápase hviezd NHL budú Auston Matthews, Connor McDavid, Nathan MacKinnon a bratia Hughesovci.

Vedenie súťaže to oznámilo v sobotu s tým, že po týchto hráčoch ponesú tímy svoje mená. Súvisí to so zmenou formátu podujatia.

V roku 2024 si totiž tímy vyskladajú sami kapitáni. Nominovaných hráčov si budú voliť na tzv. drafte hviezd.