Slováci ťahajú Pardubice. Podľa Sýkoru je Čerešňák jedným z najkvalitnejších v Česku

Sukeľ: Ľudia nás poženú vpred

Pred Litvínovom je teraz náročná, no nie neriešiteľná úloha. Prehráva 0:2 na zápasy, no má pred sebou dve domáce stretnutia.

"Sú to vyrovnané zápas, rozhoduje jedna strela alebo jeden gól. Doma musíme nájsť spôsob, ako skórovať," zhodnotil slovenský útočník Matúš Sukeľ, ktorý vo Verve pôsobí od leta 2021. V domácich dueloch chce Litvínov stavať na menšej hracej ploche.

"Verím, že áno. Najmä príde plný zimák, ľudia nás poženú vpred. Predpokladám, že to budú iné zápasy. Musíme sa tlačiť do bránky, musíme cloniť ich brankárovi a pokúšať sa to tam dostať. Veľa pekných gólov padať nebude, o to viac si za nimi musíme ísť," doplnil odchovanec hokeja v Liptovskom Mikuláši pre hokej.cz.