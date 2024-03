VIDEO: Paulovič gólovým hrdinom Pardubíc. Pleskol som do toho a padlo to tam, hovorí

"Je to o tom, že treba strieľať. Niekedy to tam práve takto padne. Puk sa môže aj odraziť, niekto ho tečuje. Potiahli sme puk do útočného pásma. Dostal sa až ku mne.

Pleskol som do toho a padlo to tam. Som za to vďačný, ale rovnako aj za to, že sme zápas dotiahli do víťazstva," skonštatoval Matej Paulovič v rozhovore na webe iDnes.cz.

Vďaka "futbalovému" triumfu 1:0 Pardubice získali dôležité tretie víťazstvo v sérii a po štyroch zápasoch sa ujali vedenia 3:1.

V sobotu na domácom ľade už môžu rozhodnúť o svojom postupe do semifinále.