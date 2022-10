Hecl oslávil reprezentačnú pozvánku dvoma gólmi. Nabudilo ma to, vraví

Na jednej strane som sa v tom trošku brblal prečo to tak je, ale na druhej strane som posledné dni na to úplne prestal myslieť, hodil som všetko za hlavu. A vtedy, keď má človek čistú hlavu, tak to príde, teda keď sa tým nezaoberá a nemyslí na to.“

Zuzinovi na úvod sezóny neuznali gól na ľade Liptovského Mikuláša. Odvtedy sa nevedel strelecky presadiť.

"Možno je to taký paradox. V Mikuláši som dal gól a neuznali mi ho. Odvtedy som sa strelecky trápil a až teraz som to prelomil práve v súboji s Liptákmi doma. Je to taká zaujímavosť, asi to tak malo byť,“ dodal Peter Zuzin.