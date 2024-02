V NHL zažiaril Kanaďan s liptovským priezviskom. Na 21. narodeniny si dal najkrajší darček

V druhom stretnutí v profilige, presne v deň 21. narodenín, bol azda najdôležitejšou postavou tímu. Doviedol ho k bodu za prehru 2:3 po predĺžení proti New Yorku Islanders.

“Je krásne streliť prvý gól. Neskutočný pocit. Bolo to úžasné, chýbala tomu už len výhra,” vyjadril sa šťastný premiérový strelec.

Práve Wes a jeho sestra Linda pred viac ako rokom porozprávali pre Sportnet príbeh o tom, ako z chudobnej rodinky, ktorá v roku 1933 odišla z malebnej dedinky Liptovské Revúce za more za lepším životom, vzišlo známe hokejové meno.

Keď sa pozorne zadívate do starých matrík z obce, padne vám pohľad aj na priezvisko Stankoven. V dedine ich dnes žije pomenej, no pred storočím to bolo pomerne frekventované meno.