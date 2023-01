S Bedardom v útoku hral na MS štvrtinový Slovák. Jeho predkovia odišli z Liptova

Dodnes tu žijú státisíce ich potomkov. Podľa odhadov len do Spojených štátov amerických odišlo do roku 1920 750-tisíc Slovákov, pol milióna z nich sa tu usadilo natrvalo. Ďalšie desaťtisíce našli nový domov v Kanade.

Ľudia v neúrodných hornatých oblastiach nemali ľahký život a s vidinou lepších zajtrajškov sa vybrali do sveta. Ich cieľom bola najmä Severná Amerika.

Jeden z potomkov slovenských vysťahovalcov nedávno reprezentoval Kanadu na MS do 20 rokov v hokeji a v zápase o postup do semifinále odohral mimoriadne napínavý súboj práve proti krajine, ktorú pred deväťdesiatimi rokmi opustili jeho prastarí rodičia.

Život v uhoľnej bani

Keď sa pozorne zadívate do starých matrík z obce Liptovské Revúce, padne vám pohľad aj na pomaďarčené priezvisko Sztankoven (po slovensky Stankoven). V dedine ich dnes žije pomenej, no pred storočím to bolo pomerne frekventované meno.

Do jednej z týchto rodín sa v roku 1899 narodil Augustín. Ten si za manželku vzal o šesť rokov mladšiu Milu Majzelovú, ktorú jej vnúčatá volajú „Molly“. Neskôr mali syna Gusta, ten mal syna Wesa a ten je otcom Logana – jedného z najväčších hokejových talentov súčasnosti.

Gust zomrel v roku 2012, ale Sportnet sa spojil s jeho dvomi deťmi Wesom a Lindou, aby bližšie ozrejmili slovenský pôvod hokejistu, ktorý Kanade pred niekoľkými týždňami na MS do 20 rokov vybojoval zlato.