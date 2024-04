Doviedol ich do finále Stanley Cupu. Lindy Ruff sa vracia do Buffala

BUFFALO. Novým trénerom Buffala Sabres sa stal skúsený Lindy Ruff. Vracia sa na známe miesto.

V tomto meste je totiž uznávaný a obľúbený. V minulosti to bol práve on, kto stál na lavičke tímu pri najväčšom úspechu, postupe do finále Stanleyho pohára v roku 1999.

Zároveň je doterajším rekordérom za najdlhší angažmán trénera v Buffale. Tím viedol medzi rokmi 1997-2013 a práve on ho naposledy doviedol do play-off.