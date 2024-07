Mal osobné problémy, spomína sa návrat do Ruska. Carolina chce ukončiť kontrakt Kuznecova

"Nakoniec sa obe strany zhodli, že to bol najlepší postup pre hráča aj pre tím. Ďakujeme Jevgenimu za čas strávený s tímom a prajeme jemu a jeho rodine to najlepšie," povedal pre tímovú stránku generálny manažér Hurricanes Eric Tulsky.

Neskôr absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA, ktorý slúži hráčom na pomoc pri liečbe závislostí a pri problémoch s duševným zdravím. Washington ho následne vymenil do Caroliny.

Kuznecov odohral v základnej časti NHL dokopy 743 zápasov, v ktorých získal 575 bodov (173+402). Podľa viacerých médií by mal zamieriť späť do Ruska, kde by mal hrať za SKA Petrohrad v KHL.