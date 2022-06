Vymení NHL za extraligu? Slovan hľadá brankársku jednotku, lanáril aj Haláka

"Ponuka prišla už po odvolaní Roba Dömeho v uplynulej sezóne, ale chcel som sa venovať reprezentácii a oddychu. Dohodli sme sa, že prídem až po sezóne. Presvedčilo ma to, že sú tu skvelé podmienky pre hráčov a trénerov. Jednoznačne najlepšie podmienky na Slovensku a špičkové v Európe. A nemyslím finančné," uviedol Pardavý.

BRATISLAVA. HC Slovan Bratislava vstúpi do extraligovej sezóny 2022/2023 s viacerými zmenami.

"Chceme mať v klube najlepších ľudí a preto sme dbali na ich odbornosť, skúsenosti, profesionalitu a charakterové vlastnosti. Proces výberu bol dlhší, sme radi, že sme sa dohodli," uviedol jeden z akcionárov klubu Roman Hofstädter.

Lákali aj Haláka

Klub okrem toho predstavil aj nové posily Samuela Baroša, Liama Pecarara, Carla Ackereda, Tomáša Töröka a reprezentanta Jakuba Minárika.

"My sme s Otom komunikovali o hráčoch a hľadali sme ofenzívneho obrancu. Caleho som dal do pozornosti ja. Som presvedčený, že nám prinesie produktivitu v presilovkách. Je to dobrý korčuliar a má dobrú rozohrávku," povedal Pardavý.

Haščák pre TASR prezradil, že klub ešte hľadá brankára na post jednotky a záujem mal aj o Jaroslava Haláka.