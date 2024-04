Chceme Jardu na bankovce, skandovali ľudia. Jágr prekonal rekord. Je to príbeh pre Netflix

Už to prestáva byť žart. Prešlo 8 rokov a Jaromír Járg stále hrá hokej. Je na ňom vidno ako ho napĺňa a baví. Vo štvrtok sa nečakane objavil v drese Kladna v barážovom zápase českej extraligy.

BRATISLAVA. Keď ho roku 2016 fanúšikovia v hlasovaní dostali až do Zápasu hviezd, stal sa centrom mnohých MEME obrázkov a vtipov.

Pritom pred zápasom vôbec nebolo jasné, že by mohol Jágr hrať. V predzápasovej zostave nefiguroval.

Keď šiel Jágr z ľadu s Voráčkom sa krátko rozprával a zamieril do šatne. Podľa informácií českého denníka Sport sa naozaj v tíme riešilo, či Jágr bude hrať až v minútach pred zápasom.

Na otázku, či nastúpi aj Jágr, odvetil asistent trénera Jakub Voráček pre isport.cz: „To sa rozhodne až v čase 17:59 minúty pred zápasom.“ Myslel to ako žart.

V zostave nastúpil miesto zraneného Jakuba Klepiša. Pôvodne Jágr neplánoval, že by do baráže zasiahol, ale pripravoval sa s tímom a sám sa pasoval do pozície akejsi poistky.

Keď sa objavil na rozkorčuľovaní celého tímu pred zápasom, vítal ho obrovský potlesk. A ľudia skandovali, že chcú mať Jágra aj na bankovke.

V druhej minúte zápasu sa hneď pri prvom striedaní uvoľnil, nakorčuľoval si pred bránku a využil prihrávku od Jakuba Strnada.

Štadión jasal.

VIDEO: Gól Jaromíra Jágra