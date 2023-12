Na waiver listine je ďalší Čech. Vránu si nevybral nik

Podľa novinára Franka Seravalliho ide o snahu dostať Čecha do inej organizácie. Sám o to prejavil záujem.

St. Louis Blues nenašli nijakého záujemcu o služby českého útočníka Jakuba Vránu, ktorý bol na waiver listinu umiestnený v utorok. Znamená to, že ho môžu preveliť do AHL, kde by nastupoval za Springfield Thunderbirds.