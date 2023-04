Rozhodol rekordný zápas. Bol som rád, že konečne pôjdeme domov, tvrdí hrdina zápasu

"Bol som rád, že konečne pôjdeme domov. Spadlo to z nás a boli sme šťastní. Zatiaľ je to jeden z tých lepších gólov, no ešte uvidíme. Za Liberec som dal pár gólov vo finále, tento ale radím veľmi vysoko," povedal Lakatoš podľa portálu sport.cz.

"Bolo to o vôli a morálke, ktorú sme predviedli ako my, tak aj súper. Pre oba celky to bolo fyzicky náročné, no my sme boli šťastnejší.

Nikto nechcel urobiť chybu, mali sme to v hlavách. Zvlášť keď hráte tretie, štvrté predĺženie. Chýbal tam pohyb a tvrdšie dohrávanie súbojov," skonštatoval strelec víťazného gólu.

Zápas trval celkovo 6 hodín a 20 minút - začal sa o 17.00 h a skončil o 23.20 h. Stretnutie prinieslo viacero ďalších rekordov.

Hosťujúci brankár Aleš Stezka si pripísal 74 zákrokov, domáci obranca Jeremie Blain odohral 50:53 minúty, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v stretnutí.

Nikto predtým v českej ligy toľko nebol na ľade, jeho spoluhráč a bývalý obranca Nitry, Trenčína či Michaloviec Graeme McCormack mal na svojom konte o šesť sekúnd menej.

Ak by sa počítalo klasických šesťdesiat minút na zápas, v tejto fáze série akoby oba tímy odohrali celkovo už osem zápasov plus takmer celú jednu tretinu navyše.

V sobotu sa hrá rozhodujúci "deviaty" zápas, ide o najdlhšiu sériu v histórii ligy.