Slovan na prvú šestku naďalej nestačí. Oremus: Nadávať chlapcom určite nebudem

Peter Oremus "belasý" tím po svojom príchode vyhrabal z predposledného miesta tabuľky na aktuálne ôsmu priečku. Ak by vo Zvolene so Slovanom vyhral, mohol sa dostať aj na siedmu pozíciu.

Je to výborné víťazstvo, podali sme kolektívny výkon. Myslím si, že to malo všetko, aj nasadenie, aj emóciu. Diváci si prišli na svoje. Potrebovali sme takéto víťazstvo a sme zaň vďační."

Ak sa chceme posúvať vyššie v tabuľke, tak musíme spraviť nejakú víťaznú sériu, lebo my raz vyhráme, raz prehráme, takže stále nás to drží v týchto tabuľkových vodách. Nadávať chlapcom určite nebudem. Za tú prácu, čo sme spolu pri mužstve, im môžem iba poďakovať."

Heclovi sa bodovo v posledných zápasoch darí, zo štyroch duelov má šesť bodov, avšak svoju produktivitu nepreceňuje: "Každého hráča tešia body, ale bolo to tímové víťazstvo."

K priamemu súboju o siedme miesto so Slovanom a k postaveniu tabuľke ešte dodal: "Každý zápas je pre nás dôležitý. Veľmi dobre sme hrali v defenzíve, podržal nás aj brankár. Veríme si na šestku, je to náš cieľ.

Teraz si počas reprezentačnej prestávky oddýchneme, potrénujeme a verím, že po jej skončení nastúpime v takejto forme."

Výhru nad bratislavským Slovanom hodnotil kladne aj zvolenský kouč Jamie Russell: "Hrali sme najkomplexnejšie odkedy som tu. Boli tam menšie chyby, ale celkovo to bolo dobré. Boli sme agresívni. Za tesného stavu sme to zvládli veľmi dobre, verili sme si.

Bol to dôležitý zápas do tabuľky, chceme sa ňou šplhať nahor do prvej šestky. Tieto tímy majú medzi sebou históriu, aj čo sa týka trénerov súpera. Od mojich hráčov to bol však dobrý výkon."

