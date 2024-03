Chcel byť hrdina, ale všetko pokazil. Chyba brankára takmer stála Zvolen zápas

ZVOLEN. Séria kvalifikácie play off hokejovej Tipos extraligy medzi Zvolenom a Liptovským Mikulášom je po dvoch dueloch vyrovnaná. Prvý zápas vyhrali pod Pustým hradom v predĺžení Liptáci, v druhom uchmatli výhru tiež v predĺžení domáci. Obe stretnutia však boli odlišné. V pondelňajšom viedlo mužstvo Juraja Faitha o dva góly a Zvolenčania sa museli doťahovať, v utorňajšom viedli trikrát o tri góly pre zmenu hráči Zvolena a hostia museli výsledok v tretej tretine dotiahnuť.

Réway vyzdvihol silný kolektív

"V prvom zápase sme mali dobré nasadenie, vedeli sme o kvalitách Zvolenčanov, ktorí majú veľkú individuálnu silu. Vedia prejsť jeden na jedného. V druhom sme hrali 40 minút hrozne. Nasadenie tam síce bolo, ale nedodržiavali sme systémové veci a z toho pramenili inkasované góly. V tretej tretine sme išli do rizika, vyplatilo sa to. Aj s trochou šťastia sa nám podarilo vyrovnať, keď sa asi zvolenský brankár snažil streliť gól, čo mu nevyšlo a my sme mu ho dali. Som hrdý za výkon v tretej časti, ale nezaslúžili sme si vyhrať,“ uviedol Martin Réway.

Martin Réway. (Autor: TASR)

Dvadsaťdeväťročný útočník hostí si cenil si dve remízy na ľade silnejšieho súpera, iba ho mrzelo, že stav série je 1:1, keďže mohol byť aj priaznivejší pre jeho tím. "Mrzí ma, že sme aj druhý zápas nedotiahli do víťazného konca. Bolo by super zo Zvolena odchádzať za stavu 2:0 pre nás v sérii s tým, že doma by sme mali dva mečbaly. Vieme, že všetci tipovali ako to bude mať Zvolen s nami ľahké, no ukázalo sa, že sme mu vyrovnaným súperom. Musíme to na domácom ľade potvrdiť. Máme dobrý kolektív, odvážne bojujeme jeden za druhého. Sila kolektívu u nás je, len hokej sa hrá 60 minút a nemôžete si dovoliť odohrať 40 minút na osemdesiat percent, lebo to je potom vidno. Nasadenie musí byť od prvej do poslednej minúty a potom sa dá hrať s každým,“ skonštatoval Réway.

Zvolen zažíva špecifickú sezónu Zvolenčania nepodali v úvodných dvoch domácich dueloch presvedčivý výkon hodný vicemajstra. S Liptákmi sa poriadne natrápili. Dobre si to uvedomuje aj skúsený 33-ročný krídelník Peter Zuzin. "Taký je šport, taký je hokej. Táto sezóna je pre nás špecifická. Dlhší čas nevieme udržať náskok. Je to proste tak. Nejdeme z toho už robiť vedu, sme hlavne radi, že sme vyhrali druhý zápas a pozeráme sa dopredu. V tom prvom sme vyrovnali z 0:2 na 2:2, len škoda, že sme dostali v predĺžení počas nášho oslabenia gól. Inak to bol vyrovnaný duel. V druhom sme mali viac prevahy, no sami sme si to skomplikovali v tretej tretine, respektíve v posledných desiatich minútach. Súper vyrovnal, bohužiaľ. Takýchto stretnutí sme mali v tejto sezóne veľa, ale som rád, že víťazstvo zostalo doma. Stav série je vyrovnaný, ideme do Liptovského Mikuláša a budeme tam chcieť už vo štvrtok zvíťaziť. Musíme ísť postupnými malými krokmi, keďže sezóna je taká aká je, nič s tým už teraz nenarobíme.“

Kupsky spravil obrovskú chybu, hráči sa ho zastali Zverenci kanadského kouča Jamieho Russella mohli v utorňajšom stretnutí zvíťaziť už v riadnom hracom čase, ak by 44 sekúnd pred koncom tretej časti nevyhadzoval brankár Jake Kupsky puk v oslabení z vlastnej tretiny v snahe streliť gól do prázdnej bránky Liptákov, ktorí hrali v tej chvíli v šestici. Zachytil ho Mathew Berry a práve on bol mužom, ktorý miesto Kupskyho skóroval do prázdnej bránky. "To nie je len o našom brankárovi, že spravil chybu. Je to o všetkých nás. Raz spraví jeden chybu, potom druhý. Nemôžeme sa na nikoho hnevať, lebo každý tie chyby spravil a zápasy sa v sezóne poprehrávali, postrácali sa body,“ zdôraznil Zuzin.