Opäť tesná prehra. Košice neuspeli v Lige majstrov ani na druhý pokus

Dan Ceman, tréner Košíc: "Myslím si, že to bol obojstranne výborný hokej. Cítil som z našich hráčov, že majú veľa energie. Ďalšiu nám dodali aj fanúšikovia, ktorí nás hnali vpred. V prvej tretine sme hrali dobre, v druhej nás súper zatlačil. V záverečnej tretine sme inkasovali trochu nešťastný gól, na ktorý sme už nedokázali zareagovať. Som hrdý na tím a na to, ako sme bojovali."

Mário Lunter, strelec druhého gólu Košíc: "Začiatok sme mali veľmi dobrý, mali sme aj dobrý pohyb. Presvedčili sme sa, že sa dá hrať s každým, keď sa na to správne nastavíme v hlavách. Myslím si, že to bol z našej strany veľmi dobrý zápas, no škoda, že sme ho prehrali. Myslím si, že dnes sme si bodík zaslúžili."

Jan Cadieux, tréner Servette: "Prvá tretina nebola z našej strany dobrá. V druhej sme inkasovali ako prví, no potom sme dokázali vyrovnať a dostali sme zápas pod kontrolu. Aj v tretej časti sa dianím na ľade potvrdilo, že to bol veľmi kvalitný zápas vzhľadom na to, že je iba začiatok sezóny."