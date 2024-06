Florida má 75-percentnú šancu na Stanley Cup. Hovorí o tom história

SUNRISE. Na strely 32:18 pre Edmonton Oilers. Na góly 3:0 pre Floridu Panthers.

Domáci odchádzali zo štadióna spokojní. Je tu finále Stanley Cupu a v tom už nezáleží na priebehu stretnutia, ale len na tom, kto vyhrá zápas.

Lebo kto vyhrá štyri, oslávi výhru titulu. A ak by to dokázali Cats, stalo by sa to po prvý raz v ich klubovej histórii.

Podľa štatistík z dejín NHL je víťazstvo v prvom dueli, ktoré v noci na nedeľu dosiahli hokejisti Floridy, skvelým odrazovým mostíkom. Teoreticky nemusí nič znamenať - no podľa skúseností znamená viac, než by mnohí očakávali.