Rangers odmenilo českého útočníka. Dostal nový štvorročný kontrakt

NEW YORK. Český hokejista Filip Chytil sa dohodol s vedením New Yorku Rangers na predĺžení spolupráce.

Na základe nového kontraktu bude obliekať dres Rangers až do konca sezóny 2026/2027. Klub, za ktorý chytá aj slovenský brankár Jaroslav Halák, má tak pod zmluvou minimálne do roku 2026 ďalšieho hráča.

Dlhodobé kontrakty s Rangers majú podpísané aj obranca Adam Fox (do roku 2029), kapitán Jacob Trouba (do 2026), kanonier Chris Kreider (do 2027), krídelník Artemij Panarin (do 2026) a centri Mika Zibanejad (do 2030) a Vincent Trocheck (do 2029). Informáciu priniesla agentúra AP.