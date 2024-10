Edmonton začal sezónu hrozne. Každý sa musí pozrieť do zrkadla, burcuje líder

V prvom zápase podľahli Winnipegu vysoko 0:6. O tri dni neskôr do Alberty pricestoval outsider z Chicaga, aby vyhral 5:2. A posledná prehra bolela o to viac, že šlo o derby - Calgary Flames zvíťazili 4:1 aj s prispením Martina Pospíšila .

Pripomenutie vlaňajška

Začiatky sezón a Edmonton zjavne nie sú duo, ktoré by k sebe patrilo.

Oilers totiž začali katastrofálne aj ročník 2023/24. Vtedy prehrali 10 z 12 duelov, v novembri boli na chvoste NHL a odniesol si to tréner Jay Woodcroft.

Napriek tomu boli krôčik od Stanley Cupu. V druhej polovici základnej časti patrili k najdominantnejším tímom a v play-off došli až do siedmeho zápasu finále, kde nestačili na Floridu.

Táto sezóna je pre nich ideálnou šancou na zisk najslávnejšej trofeje. Vedia to, no vzletné reči zmrazili výkony, ktorými do nej vstúpili.