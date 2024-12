Anaheim opúšťa najproduktívnejší obranca klubu. Bol vymenený za mladíka

ANAHEIM. Zámorský hokejový klub v NHL Anaheim Ducks vymenil obrancu Cama Fowlera do tímu St. Louis Blues spolu s voľbou vo štvrtom kole draftu v roku 2027. Blues poslali opačným smerom obrancu Jeremieho Biakabutuku a výber v druhom kole draftu 2027.

Anaheim si ponechal približne 38,5% Fowlerovho platu, ktorého celková výška je 6,5 milióna amerických dolárov. Jeho zmluva, platná do konca sezóny 2025/26, tak bude zaťažovať platový strop Blues sumou štyri milióny ročne.

Fowler odohral v tejto sezóne 17 zápasov, v ktorých nazbieral štyri asistencie. Do zostavy sa vrátil začiatkom decembra po mesačnej pauze spôsobenej zranením v hornej časti tela.

"Po niekoľkých stretnutiach s Camom nám obom bolo jasné, že nastal čas na zmenu. Cam zvládol tento proces profesionálne, on i jeho rodina si zaslúžia len to najlepšie. V mene celej našej organizácie im prajeme všetko dobré do budúcna," uviedol vo vyhlásení generálny manažér "káčerov" Pat Verbeek.

Dvadsaťdvaročný Biakabutuka sa v NHL ešte nepredstavil. Kanaďan v tejto sezóne pôsobil v ECHL, kde v drese Floridy odohral 13 duelov s bilanciou (1+3). V prebiehajúcom ročníku nastúpil aj na jeden zápas v AHL za Springfield bez zisku bodu. Správu priniesla agentúra AP.