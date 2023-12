Draft NHL sa uskutoční na ikonickom mieste. Potom radikálne zmení podobu

LAS VEGAS. Draft do NHL v roku 2024 sa uskutoční v Las Vegas v extravagantnej hale The Sphere. Liga to oznámila počas zasadania Rady guvernérov.

Odohrá sa 28. a 29. júna, teda presne rok po drafte 2023. Kluby budú vyberať v piatok a v sobotu.

Pôjde o posledný draft v podobe, v akej ho poznáme. Od roku 2025 bude výber mladíkov decentralizovaný, čo znamená, že sa na ňom zúčastnia iba hráči s rodinami a zástupcovia klubov budú ohlasovať výbery zo svojich centrál.