Z tretieho centra až trinásty útočník. Dvorský po hororovom štarte zrejme opustí Švédsko

Manažment ho po vydarenom drafte poslal ešte na rok do Švédska. Tam pôsobí od žiackych kategórií - je to, akoby ho vrátili domov.

Viacerí reportéri zo Švédska píšu, že organizácia čoskoro oznámi ukončenie vzájomnej spolupráce. Podľa Aftonbladetu by náhradou za Dvorského mohol byť veterán Tomáš Zohorna, ktorý by si zahral s bratom Hynkom.

Práva na Dvorského vlastnia Sudbury Wolves z Ontario Hockey League. Kluby z tejto súťaže však môžu mať vo svojich radoch nanajvýš dvoch Európanov hrajúcich v jednom zápase.

V prípade príchodu Dvorského by to mohlo znamenať komplikácie vzhľadom na to, že v tíme už je obranca Jakub Chromiak a český brankár Jakub Vondraš.

Blues mu teda možno vybavia výmenu do lepšieho klubu s ambíciami na Memorial Cup. Takto by mohli zabiť dve muchy jednou ranou – pomohli by Dvorskému k zvýšeniu sebavedomia a mali by ho bližšie k St. Louis.

Tabuľka švédskej SHL