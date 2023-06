Najslávnejšia trofej v rukách McDavida. Vyslúžil si ju ohromujúcou sezónou

"Keď ste mladý a prídete do NHL, ste veľmi nadšený, že môžete hrať v súťaži a vyhrávať Hart Trophy či Art Ross Trophy. Aj dnes, po rokoch, ma to nesmierne teší, ale v tomto bode mojej kariéry to nie je to, prečo hrám hokej," vyjadril sa kanadský útočník.

Vyrovnal rekord NHL. Je siedmym hokejistom v dejinách, ktorý v jednej sezóne získal štyri individuálne trofeje.