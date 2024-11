Chuťovky z NHLky: České a slovenské talenty v problémoch. Podobne ako Nemec trpí Jiříček

NEW YORK. Po drafte do NHL v roku 2022 nasledovali veľké oslavy. Radosť neprežívali iba slovenskí, ale i českí fanúšikovia.

David Jiříček je v neľahkej situácii, väčšinu duelov presedí na tribúne. V piatich stretnutiach zaznamenal len jednu asistenciu, no zostáva s A-tímom.

Znamená to, že zo zostavy vypadol David Jiříček. Miesta prvých dvoch bekov na pravej strane totiž zabrali Damon Severson a Ivan Provorov, tretie teraz pribudlo novej posile.

New Jersey Devils majú postupové vyhliadky a keď preňho kouč dlhšie nevedel nájsť miesto, poslali ho do AHL, aby hrával.

Samozrejme, nie je to vôbec priaznivé. K Nemcovi nepristúpili správne, dali mu roly, ku ktorým nikdy nebol vedený, ani raz mu nedali priestor hrať so skúsenejším bekom, čo vyústilo do očividnej straty sebavedomia, pričom zatiaľ nebodoval ani v prvých troch zápasoch na farme v Utice.

Avšak Sheldon Keefe je s obranou spokojný - a to je vec, ktorú nezostáva než rešpektovať.

